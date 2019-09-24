Жительница Тернопольской области продавала украинцев в рабство россиянам
Жительница Тернопольской области в 2014 году использовалась тяжелым материальным состоянием 4 человек и продала их в рабство россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Читай также: В США супруги удочерили 8-летнюю украинку-карлика и бросили на произвол судьбы
Злоумышленница обещала своим жертвам достойную оплату труда в размере 700 долларов ежемесячно и хорошие жилищные условия. Между тем, украинцы попали в настоящее рабство.
Их заставляли собирать овощи в теплицах Краснодарского края. Рабовладелец запрещал им звонить домой и выходить в люди. Зарплаты им никто не платил.
Читай также: В центре Киева "накрыли" элитный бордель
По возвращению домой украинцы обратились в правоохранительные органы. Збаражский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины и назначил им наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей. Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
и ты туда же, кричишь о своих аккаунтах!...))))))
на росии, я не работал!..и не буду!...это ты работай там!....)))))))
марш на процедуры! маленький укольчик!...)))))))
ваш Синдром Шерешевского — Тёрнера очень тяжелое генетическое заболевание!...
но есть возможность вас приручить и выработать рефлексы ( ну это как у собачки Павлова)
тебе будут показывать картинки и ты будешь на них гав-гав!..)))))