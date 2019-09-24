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Жительница Тернопольской области продавала украинцев в рабство россиянам

Комментариев: 11
Женщина завербовала 4 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Жительница Тернопольской области в 2014 году использовалась тяжелым материальным состоянием 4 человек и продала их в рабство россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Злоумышленница обещала своим жертвам достойную оплату труда в размере 700 долларов ежемесячно и хорошие жилищные условия. Между тем, украинцы попали в настоящее рабство.

Их заставляли собирать овощи в теплицах Краснодарского края. Рабовладелец запрещал им звонить домой и выходить в люди. Зарплаты им никто не платил.

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По возвращению домой украинцы обратились в правоохранительные органы. Збаражский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины и назначил им наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей. Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.

 

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Теги: рабство, РФ, прокуратура, труд
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Комментариев (12)
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Антибес    24.09.2019, 16:23
Оценка:  0
Антибес
И снова писдёжь.На той земле нет украинцев.Лишь бандерлоги есть.Они и торгуют друг-другом.Приматы,что с них возьмёшь...)))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 16:25
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...))))))))
Антибес    24.09.2019, 16:28
Оценка:  -1
Антибес
Рог-потрохосос с кучей аккаунтов,как тебе работалось в теплице в Краснодарском крае?)))))))))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 16:39
Оценка:  0
ВыВсеВрети
рог, только вор кричит громче всех - держи вора!...))))))
и ты туда же, кричишь о своих аккаунтах!...))))))
на росии, я не работал!..и не буду!...это ты работай там!....)))))))
T-REX2    24.09.2019, 16:16
Оценка:  0
T-REX2
з тернополльской обл. сами ехали в краснодарский край-ну не рак мозга
ВыВсеВрети    24.09.2019, 16:17
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
иди в суд, и стань на защиту!...дыб...мля!...)))))))
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 15:36
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
врутбля, рабов в какластане намноооооооооооооооооооого больше.......
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:40
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ты удрал с палаты?...или тебе передали смартфон?...))))))
марш на процедуры! маленький укольчик!...)))))))
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 15:45
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
дохтурбля, у вас гавно из ушей лезет, меньше жрите каптагон с гледом)))))))
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:59
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, я вам не разрешал пользоваться приборами!...
ваш Синдром Шерешевского — Тёрнера очень тяжелое генетическое заболевание!...
но есть возможность вас приручить и выработать рефлексы ( ну это как у собачки Павлова)
тебе будут показывать картинки и ты будешь на них гав-гав!..)))))
SEMPENTY    24.09.2019, 15:34
Оценка:  0
SEMPENTY
БМ,кого вы берете на работу? У вас нет денег платить нормальным журналистам?
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:41
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
откуда у них деньги?...)))))))
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