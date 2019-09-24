Жительница Тернопольской области продавала украинцев в рабство россиянам

Женщина завербовала 4 человек.

Жительница Тернопольской области в 2014 году использовалась тяжелым материальным состоянием 4 человек и продала их в рабство россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Злоумышленница обещала своим жертвам достойную оплату труда в размере 700 долларов ежемесячно и хорошие жилищные условия. Между тем, украинцы попали в настоящее рабство.

Их заставляли собирать овощи в теплицах Краснодарского края. Рабовладелец запрещал им звонить домой и выходить в люди. Зарплаты им никто не платил.

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По возвращению домой украинцы обратились в правоохранительные органы. Збаражский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины и назначил им наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей. Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.

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