Близкий к "смотрящему за Минюстом" чиновник предстанет перед судом - СМИ

Экс-чиновнику Минюста сообщили о подозрении в злоупотреблении положением.

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении экс-чиновнику Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Сергею Крайчинскому из-за злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

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“В отделе на исполнении находилось решение суда о взыскании долга с одного из коммерческих банков на сумму 764 тыс. долларов. После принудительного исполнения решения, государственным исполнителем вынесено постановление о взыскании в государственный бюджет с должника исполнительного сбора в сумме 76 тыс. долларов (1,9 млн грн), как того требует ст. 28 ЗУ “Об исполнительном производстве“, - говорится в сообщении.

Однако, одним из руководителей департамента указанное постановление безосновательно отменено, в связи с чем, в бюджет не поступила указанная сумма средств“.

Официально в ведомстве фамилии должностного лица не называют, но по данным УП, речь идет о Сергее Крайчинском. Кроме того, Крайчинский близкий к “смотрящему“ за Минюстом Андрею Довбенко.

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Крайчинский в 2016 году незаконно отменил постановление о взыскании с ОАО “ТАСкомбанк“ исполнительного сбора в размере 76 405 долларов. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Сейчас в суд подано ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и решается вопрос об определении подследственности за НАБУ.

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