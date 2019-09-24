В Луганской области задержали еще одного экс-боевика

По словам парня он вступил в ряды НВФ "ДНР" из-за трудного материального положения.

В Луганской области правоохранители разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в незаконном вооруженном формировании "ДНР".

Об этом сообщили отдел коммуникации областной полиции.

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"Вчера во время проверки документов у граждан, которые перемещаются транспортными средствами через блокпост, полицейские обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, в 2014 году, из-за трудного материального положения он вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.

Сейчас сотрудниками полиции Луганской области мужчину передано коллегам из полиции Донецкой области для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

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