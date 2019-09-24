Сенцов уверен, что у Украины не было шансов не отдать Крым

Предотвратить аннексию в тот момент даже самые решительные украинские власти бы не смогли.

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Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в 2014 году предотвратить аннексию Крыма Россией было невозможно. Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии.

Для серьезных мер у украинской власти не было инструментов, уверен он. "В той ситуации уже без шансов было", - говорит он.

"Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов", - отметил Сенцов.

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По его мнению, украинские силовики не были готовы защищать полуостров. Сенцов считает, что Россия воспользовалась ситуацией в Украине.

"Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство, была максимально слабой за свою историю, тогда был нанесен удар и все. Тогда получилось. А сделать что-то ... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы ни сделали - не получилось бы", - добавил он.

Напомним, ранее Сенцов ответил, когда сможет пожать руку Путину.

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