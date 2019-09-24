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Сенцов уверен, что у Украины не было шансов не отдать Крым

Комментариев: 6
Предотвратить аннексию в тот момент даже самые решительные украинские власти бы не смогли.
Сенцов считает, что Украина не смогла бы предотвратить захват Крыма
Сенцов считает, что Украина не смогла бы предотвратить захват Крыма
Facebook Олега Сенцова

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Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в 2014 году предотвратить аннексию Крыма Россией было невозможно. Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии.

Для серьезных мер у украинской власти не было инструментов, уверен он. "В той ситуации уже без шансов было", - говорит он.

"Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов", - отметил Сенцов.

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По его мнению, украинские силовики не были готовы защищать полуостров. Сенцов считает, что Россия воспользовалась ситуацией в Украине.

"Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство, была максимально слабой за свою историю, тогда был нанесен удар и все. Тогда получилось. А сделать что-то ... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы ни сделали - не получилось бы", - добавил он.

Напомним, ранее Сенцов ответил, когда сможет пожать руку Путину.

 

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Теги: Сенцов, режиссер, Крым, аннексия, РФ, Украина
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Комментариев (6)
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Sancho-s    24.09.2019, 16:33
Оценка:  +1
Sancho-s
Крым - это чистая провокация и показательное выступление беспредельщика перед миром, а он им не нужен...
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 16:28
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
"что у Украины не было шансов и не будет никогда нигде и ни в чем"

вот так правильно
Sancho-s    24.09.2019, 16:35
Оценка:  +1
Sancho-s
За поребрик шагом марш!
fulminate    24.09.2019, 16:22
Оценка:  -3
fulminate
А кто бы рискнул, с тогдашнем состоянием армии, штурмовать российскую военную базу, которая находилась в крыму легально? При том, что практически все местные генералы оказались прикормлеными россией, а в гостиницах, под видом туристов, могло находится ху*во полчище российских спецназовцев...
fulminate    24.09.2019, 16:26
Оценка:  -2
fulminate
Думаю что получился бы аналог лднр. С распятыми крымскими мальчиками, изнасилованными крымскими пенсионерками итд. Зато какой подарок кремлю! И военная база под контролем, и мост строить не надо. Кормили бы гумконвоями население, как на донбассе. И никаких санкций. Нас там нет, и все...
T-REX2    24.09.2019, 16:13
Оценка:  +1
T-REX2
Началось.Волю Наде
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