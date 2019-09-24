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В Станице Луганской осквернили украинский флаг

Комментариев: 4
На мосту через Северский Донец сейчас висит символика боевиков так называемой "ЛНР".
В соцсети комментируют инцидент
В соцсети комментируют инцидент
скриншот

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В Станице Луганской, где ранее люди в российской форме и с символикой боевиков пересекли линию разграничения, осквернили украинский флаг.

Об этом сообщил пользователь Yury Kalyuzhny в сети и выложил фото.

На фотографиях четко видно, что флаг намеренно сорвали и выкинули.

Кроме того, боевики “контролируют“ ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Также, на мосту висит символика боевиков так называемой “ЛНР“.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

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Теги: мост, Станица Луганская, флаг
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Комментариев (4)
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Коляка    24.09.2019, 16:36
Оценка:  -2
Коляка
а почему нет фото самих людей?
Letohradek    24.09.2019, 16:40
Оценка:  0
Letohradek
А там на лэнэрэ есть люди?
Sancho-s    24.09.2019, 16:31
Оценка:  0
Sancho-s
Может украинских пенсий хотят, обижаются?
Letohradek    24.09.2019, 16:25
Оценка:  +1
Letohradek
И на кой хрен строить мост для ссученных? наоборот - ров с крокодилами! Людьми этот сброд никогда не станет! Только забор!
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