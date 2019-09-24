В Станице Луганской осквернили украинский флаг

На мосту через Северский Донец сейчас висит символика боевиков так называемой "ЛНР".

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В Станице Луганской, где ранее люди в российской форме и с символикой боевиков пересекли линию разграничения, осквернили украинский флаг.

Об этом сообщил пользователь Yury Kalyuzhny в сети и выложил фото.

На фотографиях четко видно, что флаг намеренно сорвали и выкинули.

Кроме того, боевики “контролируют“ ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Также, на мосту висит символика боевиков так называемой “ЛНР“.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

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