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В СНБО разъяснили ситуацию с лицензией телеканалов "112 Украина" и NewsOne

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На сегодня СБУ не предоставила фактов, подтверждающих участие телеканалов "112" и "NewsOne" в террористической деятельности.
В СНБО объяснили, почему пока не закрыли телеканалы "112" и NewsOne
В СНБО объяснили, почему пока не закрыли телеканалы "112" и NewsOne
пресс-служба "112 Украина"

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На сегодня СБУ не предоставила фактов, подтверждающих участие телеканалов "112" и "NewsOne" в террористической деятельности, однако служба продолжает работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию СНБО.

В свою очередь СНБО ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений.  "Сегодня ряд СМИ обнародовали некорректные информационные сообщения, суть которых сводилась к тому, что "СНБО Украины не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что в ответе Аппарата СНБО на запрос одного из украинских СМИ говорилось о том, что предложения Верховной Рады по применению санкций были рассмотрены на заседании СНБО Украины 19 марта 2019 года.

Также сообщается, что СНБО поручил СБУ завершить проверку юридических лиц, перечисленных в приложении к указанному постановлению ВР.

Ранее Нацсовет вынес предупреждение пяти региональным телеканалам за "112 Украина".

 

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Теги: СНБО, СБУ, терроризм, телеканалы, лицензия, 112 Украина, NewsOne
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