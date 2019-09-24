Россия запустила поезд по Керченскому мосту

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около получаса.

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с российскими журналистами, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.

Об этом сообщили в инфоцентре Крымский мост.

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.

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После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября. В начале декабря через Керченский пролив планируют запустить первые пассажирские и грузовые составы.

Как сообщалось 27 августа, Российская Федерация перебрасывает военные технику в оккупированный Крым.

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