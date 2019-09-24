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Россия запустила поезд по Керченскому мосту

Комментариев: 9
Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около получаса.

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с российскими журналистами, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.

Об этом сообщили в инфоцентре Крымский мост.

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.

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После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября. В начале декабря через Керченский пролив планируют запустить первые пассажирские и грузовые составы.

Как сообщалось 27 августа, Российская Федерация перебрасывает военные технику в оккупированный Крым. 

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Теги: Поезд, видео, Керченский мост, Крымский мост
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Комментариев (9)
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colavova    24.09.2019, 17:59
Оценка:  0
colavova
впереди паровоза бежало пуйло, показывая дорогу в керченскую канаву)))))
Антибес    24.09.2019, 17:27
Оценка:  0
Антибес
Фы фсьо фрёти!Моста этого нет!Его смыло волнами ещё в 2016-м году,он утонул и все кто в это не верит тот ольгинский тролль,путинский агент и просто враг Педи Xyйлошенко!)))))))))))
VSHIVANKA    24.09.2019, 17:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТИ О РОССИИ В УКРОПНОМ РАЗДЕЛЕ ?
Woodbrother    24.09.2019, 17:20
Оценка:  -6
Woodbrother
Про на российских оккупантов пишут в разделе Украина. Все исключительно правильно.
T-REX2    24.09.2019, 16:57
Оценка:  -2
T-REX2
Мост упал,поезд утонул-вот как новости надо писать,иначе-зрада.
Woodbrother    24.09.2019, 17:20
Оценка:  -4
Woodbrother
Мост постоянно латают. Долго он все равно не простоит. К тому же Украине этот объект не нужен. так что его по любому снесут.
T-REX2    24.09.2019, 17:31
Оценка:  +2
T-REX2
Долго стоит-Это Подольско-Воскресенский
ВыВсеВрети_    24.09.2019, 17:37
Оценка:  0
ВыВсеВрети_
У моста возле станции метро «Нивки», который недавно отремонтировали, уже осыпаются бетонные пролеты.
Руки крюки, не построить, не отремонтировать уже толком не могут.
Видно Украине мосты не нужны.
Коляка    24.09.2019, 16:56
Оценка:  +5
Коляка
)))
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