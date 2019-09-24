Россия запустила поезд по Керченскому мосту
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с российскими журналистами, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Об этом сообщили в инфоцентре Крымский мост.
Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.
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После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября. В начале декабря через Керченский пролив планируют запустить первые пассажирские и грузовые составы.
Как сообщалось 27 августа, Российская Федерация перебрасывает военные технику в оккупированный Крым.
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Руки крюки, не построить, не отремонтировать уже толком не могут.
Видно Украине мосты не нужны.