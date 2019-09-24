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Князев подал в отставку с поста начальника Нацполиции

Комментариев: 3
Причиной ухода он назвал "грязные истории", которые о нем тиражируют СМИ.
Князев подал в отставку с поста начальника Нацполиции
Князев подал в отставку с поста начальника Нацполиции
Фейсбук Сергея Князева

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Начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку. Соответствующее заявление он сделал сегодня на брифинге в Киеве, пишет “Интерфакс-Украина“.

Я принял решение подать в отставку, - сообщил он журналистам.

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По его словам, с момента назначения главой Национальной полиции в феврале 2018 года в СМИ неоднократно “появлялись грязные истории“, связанные с его персоной, пишет РБК.

Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности, - заявил Князев.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, бывшая жена Князева была задержана польскими пограничниками с крупной суммой наличности.

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Теги: Сергей Князев, Национальная полиция, отставка
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Комментариев (3)
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YSL    24.09.2019, 17:15
Оценка:  0
YSL
Правильное решение.
T-REX2    24.09.2019, 16:59
Оценка:  0
T-REX2
Белый и пушистый,а они мордой в гивно
Тетракварк    24.09.2019, 18:09
Оценка:  0
Тетракварк
Та нормально он отработал. Все спокойно, никаких потрясений, никакой коррупции, никаких жалоб на полицию и при этом не напрягали никого. Хотя с собачниками без намордников так и не разработали более жесткое законодательство.
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