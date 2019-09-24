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Не по стилю: В школе под Киевом ученика поместили на “доску позора” из-за джинсов

Комментариев: 2
Родители парня возмущены поведение педагогов.
Ученика внесли на "доску позора"
Ученика внесли на "доску позора"
соцсети

В гимназии города Обухов администрация поместила фотографию одного из учеников на “доску позора” из-за того, что тот пришел на уроки в джинсах, которые якобы не соответствуют стилю учебного заведения. Об этом сообщили в Facebook-сообществе “БАТЬКИ SOS”.

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По словам автора публикации Натальи Кульчанивской, в гимназии отменили школьную форму. Вместе с этим администрация учебного заведения ввела офисно-деловой стиль одежды для педагогов и учеников.

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Джинсы одного из учеников не вписались в стиль гимназии, поэтому его фото поместили на “доску позора”.

Комментаторы возмущены поведением педагогов. Некоторые предложили фото учителей также помещать на подобные доски за проступки.

Комментарии
Комментарии
соцсети

Напомним, Зеленского с ошибками просят отменить ВНО. На сайте главы государства появилась скандальная петиция.

 

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Теги: школа, скандал, джинсы, форма
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    24.09.2019, 17:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вот интересно: люди нетрадиционной сексуальной ориентации устраивают марши гордости. Типа гордятся тем, что они не такие как все. А тут мальчик пришел в школу, одетый не как все - так его сразу заклевали. Несправедливо. А пацан гордиться этим должен.
Alcoolique    24.09.2019, 17:36
Оценка:  -1
Alcoolique
рожи о-уевшие
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