Не по стилю: В школе под Киевом ученика поместили на “доску позора” из-за джинсов

Родители парня возмущены поведение педагогов.

В гимназии города Обухов администрация поместила фотографию одного из учеников на “доску позора” из-за того, что тот пришел на уроки в джинсах, которые якобы не соответствуют стилю учебного заведения. Об этом сообщили в Facebook-сообществе “БАТЬКИ SOS”.

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По словам автора публикации Натальи Кульчанивской, в гимназии отменили школьную форму. Вместе с этим администрация учебного заведения ввела офисно-деловой стиль одежды для педагогов и учеников.

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Джинсы одного из учеников не вписались в стиль гимназии, поэтому его фото поместили на “доску позора”.

Комментаторы возмущены поведением педагогов. Некоторые предложили фото учителей также помещать на подобные доски за проступки.

Комментарии соцсети

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