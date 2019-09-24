Чернобыль посещают в основном иностранные туристы

80% посетителей зоны отчуждения - иностранцы, и только 20% - украинские граждане.

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Почти 80% туристов, посетивших зону отчуждения ЧАЭС за 8 месяцев 2019 года, приехали из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", передает "Укринформ".

"Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59698 человек - и 14973 человека из Украины", - говорится в сообщении.

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"Среди иностранных посетителей больше в Чернобыль едут из Великобритании - 10381 человек. На втором месте - поляки - 6544, на третьем - немцы - 5399, четвертом - американцы - 4143 и на пятом чехи - 2829", - отметили в ГП.

По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

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"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет", - отмечается в сообщении.

"Но с другой - нужно дополнительно развивать инфраструктуру , которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", - прокомментировал помощник директора Кирилл Гарник.

Напомним, 18 сентября в зоне ЧАЭС поймали дезертира ВСУ.

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