Зеленского проигнорировали в Генассамблее ООН

Украинский президент не будет выступать в главном зале.

Зеленский не будет выступать на главной сцене Генассамблеии ООН president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список выступлений лидеров государств в главном зале Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает издание Страна.

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Издание сообщает, что в главном зале выступления пройдут в два этапа. Мировые лидеры и высокие гости буду выступать на протяжении двух дней - 24 и 25 сентября. Между тем, в расписании мероприятия нет имени украинского лидера.

Вероятнее всего, что Владимир Зеленский может произнести речь в другом зале, в ходе так называемых общих дебатов, где выступают активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие делегаты.

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К слову, что в прошлом году пятый президент Украины Петр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, российскую делегацию не пустили на Генассамблею ООН. Российские делегаты не получили визы в Штаты.

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