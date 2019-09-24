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Зеленского проигнорировали в Генассамблее ООН

Комментариев: 2
Украинский президент не будет выступать в главном зале.
Зеленский не будет выступать на главной сцене Генассамблеии ООН
Зеленский не будет выступать на главной сцене Генассамблеии ООН
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список выступлений лидеров государств в главном зале Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает издание Страна.

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Издание сообщает, что в главном зале выступления пройдут в два этапа. Мировые лидеры и высокие гости буду выступать на протяжении двух дней - 24 и 25 сентября. Между тем, в расписании мероприятия нет имени украинского лидера.

Вероятнее всего, что Владимир Зеленский может произнести речь в другом зале, в ходе так называемых общих дебатов, где выступают активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие делегаты.

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К слову, что в прошлом году пятый президент Украины Петр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, российскую делегацию не пустили на Генассамблею ООН. Российские делегаты не получили визы в Штаты.

 

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Теги: ООН, Зеленский, Генассамблея ООН, выступление
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Комментариев (2)
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Антибес    24.09.2019, 18:04
Оценка:  0
Антибес
А что здесь удивительного?Ведь многие из ООН смотрели на YouTube выступления"Квартала".И подумали что Зе приехал на гастроли...Стоит признать что репутация Зе как минимум,оставляет желать лучшего.Его не воспринимает всеръёз даже украинская диаспора...
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 17:54
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ну да. Люди же не на концерт приехали.
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