Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Помпео потребовали документы о контактах Джулиани с Украиной

Комментариев: 0
Кроме того, лидеры партии демократов в Палате представителей созывают заседание, чтобы обсудить жалобу о разговоре Трампа с Зеленским.
От Помпео хотят выдачи информации про контакты Джулиани с киевской властью
От Помпео хотят выдачи информации про контакты Джулиани с киевской властью
EPA/UPG

Читай также: Ермак рассказал о своей поездке к Джулиани

Три комитета Палаты представителей США потребовали у госсекретаря Майка Помпео предоставить документы, связанные с контактами между адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими высокопоставленными лицами. Об этом со ссылкой на Reuters пишет УНН.

Сообщается, что с соответствующей просьбой к госсекретарю обратились комитет по разведке, по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

Читай также: Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Кроме того, лидеры партии демократов в Палате представителей во вторник во второй половине дня созывают заседание, чтобы обсудить жалобу информатора относительно содержания разговора Трампа с Зеленским.

В понедельник демократы в Конгрессе потребовали от Белого дома документы о контактах команды Трампа с Украиной.

Читай также: У Трампа отказались публиковать беседу с Зеленским

Возглавляемые демократами комитеты сообщили, что они “совместно запрашивают документы, связанные с сообщениями об усилиях президента Трампа и его соратников по неправомерному давлению на украинское правительство, чтобы помочь президенту в переизбрании”.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что сын Байдена брал деньги у Украины и Китая.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Конгресс, США, Украина, Джулиани, Киев, Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь