У Помпео потребовали документы о контактах Джулиани с Украиной
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Три комитета Палаты представителей США потребовали у госсекретаря Майка Помпео предоставить документы, связанные с контактами между адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими высокопоставленными лицами. Об этом со ссылкой на Reuters пишет УНН.
Сообщается, что с соответствующей просьбой к госсекретарю обратились комитет по разведке, по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.
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Кроме того, лидеры партии демократов в Палате представителей во вторник во второй половине дня созывают заседание, чтобы обсудить жалобу информатора относительно содержания разговора Трампа с Зеленским.
В понедельник демократы в Конгрессе потребовали от Белого дома документы о контактах команды Трампа с Украиной.
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Возглавляемые демократами комитеты сообщили, что они “совместно запрашивают документы, связанные с сообщениями об усилиях президента Трампа и его соратников по неправомерному давлению на украинское правительство, чтобы помочь президенту в переизбрании”.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что сын Байдена брал деньги у Украины и Китая.
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