У Помпео потребовали документы о контактах Джулиани с Украиной

Кроме того, лидеры партии демократов в Палате представителей созывают заседание, чтобы обсудить жалобу о разговоре Трампа с Зеленским.

От Помпео хотят выдачи информации про контакты Джулиани с киевской властью EPA/UPG

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Три комитета Палаты представителей США потребовали у госсекретаря Майка Помпео предоставить документы, связанные с контактами между адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими высокопоставленными лицами. Об этом со ссылкой на Reuters пишет УНН.

Сообщается, что с соответствующей просьбой к госсекретарю обратились комитет по разведке, по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

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Кроме того, лидеры партии демократов в Палате представителей во вторник во второй половине дня созывают заседание, чтобы обсудить жалобу информатора относительно содержания разговора Трампа с Зеленским.

В понедельник демократы в Конгрессе потребовали от Белого дома документы о контактах команды Трампа с Украиной.

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Возглавляемые демократами комитеты сообщили, что они “совместно запрашивают документы, связанные с сообщениями об усилиях президента Трампа и его соратников по неправомерному давлению на украинское правительство, чтобы помочь президенту в переизбрании”.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что сын Байдена брал деньги у Украины и Китая.

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