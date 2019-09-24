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Украина хочет увеличить срок виз в США для части граждан

Комментариев: 4
Этот вопрос находится на постоянном контроле МИД Украины.
В МИД заверили, что работают над упрощением виз в США для украинцев
В МИД заверили, что работают над упрощением виз в США для украинцев
пресс-служба МИД

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Украинская сторона ведет работу с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с 3 до 5 лет для отдельных категорий виз. Об этом сообщила пресс-служба МИД в ответ на запрос УНН.

Как отметили в МИД, дипведомство на постоянной основе обеспечивает реализацию либерализации режима поездок граждан Украины в иностранные государства, в том числе в США.

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Данный вопрос находится на повестке дня встреч руководства МИД с представителями США, во время контактов посольства Украины в США с представителями Госдепартамента и других задействованных органов исполнительной власти США.

"Украинской стороной ведется работа с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с 3 до 5 лет для отдельных категорий виз, а именно - для студентов (тип виз J, F и М), журналистов, временных рабочих (тип виз Н и L), а также для инвесторов (тип визы E2)", - сообщили в пресс-службе.

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В МИД добавили, что министерство и в дальнейшем будет продолжать работу с американской стороной в сфере визовой либерализации. При этом будет учитываться принципиальная поддержка американской стороной Украины в политическом измерении, военной и других сферах.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН.

 

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Теги: МИД, визы, США, украинцы, посольство
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Комментариев (4)
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haarp    24.09.2019, 18:47
Оценка:  -4
haarp
бляяя.. вас eбанутых только в штатах не хватало.
colavova    24.09.2019, 19:04
Оценка:  +2
colavova
eбaнyтaя вата уже провоняла Американский континент
haarp    24.09.2019, 19:23
Оценка:  -3
haarp
ты даун, тебе то побольшому счету пох , а вот мне имея второе гражданство штатов не приятно дебилов скачущих видеть , ну да ладно я все равно пока в тае живу
WTF2wtf    24.09.2019, 19:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
Просто скачущий путинский наци,
отрабатывающий свою пайку на антиукраинской теме россии ...

Оккупанты ...
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