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Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Комментариев: 3
Украинская делегация во главе с президентом Зеленским приняла участиие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.
Зеленский на сессии Генассамблеи ООН
Зеленский на сессии Генассамблеи ООН
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-службы Офиса Президента.

"Президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с представителями бизнес-кругов и инвесторами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент выступит в ходе общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

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Теги: США, ООН, Нью-Йорк, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    24.09.2019, 19:30
Оценка:  0
bertal
Докатились, при слове Украина- остальные страны пытаются игнорировать нас, суки а когда мы были ядерной державой то подхалимничали во всем, а что сейчас? Вот так исчезают государства, "спасибо" Кравчуку-первому кто бросил "камень в Украину".
nelci    24.09.2019, 18:35
Оценка:  -3
nelci
Если бы и выступить разрешили, то зовсим перемога б була!
ВыВсеВрети    24.09.2019, 19:08
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
если бы уззкие смогли поехать!!!!....))))))))
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