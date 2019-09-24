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Глава Укравтодора подал в отставку

Комментариев: 16
Уверяет, что в связи с окончанием трехлетней каденции, об успехах которой он расскажет позже.
Славомир Новак подал заявление об отставке с поста руководителя Укравтодора
Славомир Новак подал заявление об отставке с поста руководителя Укравтодора
Фейсбук Укравтодора

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Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора“ на своей странице в Facebook.

Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора, - заявил Новак.

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При этом он пообещал, что в дальнейшем готов помогать Премьер-министру Украины и новому руководителю Укравтодора, поскольку начатые изменения требуют дальнейшего продолжения.

В Укравтодоре также сообщили, что с публичной речью о результатах изменений в дорожной отрасли и о программе дальнейшего развития инфраструктуры страны Славомир Новак выступит перед общественностью 1 октября 2019 года. В службе также надеются, что при этом уже будет присутствовать новый глава Укравтодора.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции заинтересовалось доходами Славомира Новака.

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Теги: Укравтодор, отставка
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Комментариев (16)
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Spellpusha    24.09.2019, 19:17
Оценка:  -2
Spellpusha
Оставьте мужчину в покое и дайте ему работать!
bertal    24.09.2019, 19:22
Оценка:  0
bertal
Жена или любовница его? не отгадал ?)-значит секретарша, по совместительству.
Spellpusha    24.09.2019, 19:27
Оценка:  0
Spellpusha
Хм. У тебя просто нет художественного воображения, как у Хьюго Босс, что бы представить мужскую красоту и эстетику. Тяжелое наследие большевизма
Ганс_мг42    24.09.2019, 18:50
Оценка:  -1
Ганс_мг42
Так ещё и успехи были? Писец, может Я не в той Украине живу? Если такие "успехи" Киеве- то че сказать про области? Или он про свои личные успехи в плане поднятия своего благосостояния?
haarp    24.09.2019, 18:50
Оценка:  -1
haarp
а я и не знал что в Украине есть такое министерство , а чем оно простите занимается ?
colavova    24.09.2019, 19:07
Оценка:  -2
colavova
укатывает вату в асфальт для мягкости езды
bertal    24.09.2019, 19:18
Оценка:  +1
bertal
"латает" ямы в дождь и снег или кладет асфальт на личный счет, в виде проделанных работ)
bertal    24.09.2019, 18:49
Оценка:  +2
bertal
Надеюсь его из страны не выпустят, пока он расскажет об "успехах автодора")))- очень смешно
Spellpusha    24.09.2019, 19:05
Оценка:  0
Spellpusha
Я тоже надеюсь. Мужик сокровище, как можно отпускать такого, это же сумасшествие ей богу
Ему надо роскошную секретаршу и пресс конференции давать круглые сутки. Да, надо работать.
Spellpusha    24.09.2019, 18:43
Оценка:  -2
Spellpusha
Ух ты какой красава. Нет нет нет, погодите... ка
Spellpusha    24.09.2019, 18:44
Оценка:  -2
Spellpusha
Думаю форма гестапо ему была бы к лицу
Spellpusha    24.09.2019, 18:44
Оценка:  -2
Spellpusha
Ушел работать в гестапо...
haarp    24.09.2019, 18:50
Оценка:  -2
haarp
не позорь гестапо
Spellpusha    24.09.2019, 18:53
Оценка:  -1
Spellpusha
Ну может шутка грубоватая, но и мы же не дети. Посмотрите на фото. Красавчик, форма ему точно подошла бы
colavova    24.09.2019, 19:09
Оценка:  -1
colavova
на пыне форма смотрится круче, да ещё с лабутенами...
Spellpusha    24.09.2019, 19:16
Оценка:  0
Spellpusha
на пыне? это твой родственник или сожитель?
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