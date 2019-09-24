Глава Укравтодора подал в отставку

Уверяет, что в связи с окончанием трехлетней каденции, об успехах которой он расскажет позже.

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Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора“ на своей странице в Facebook.

Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора, - заявил Новак.

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При этом он пообещал, что в дальнейшем готов помогать Премьер-министру Украины и новому руководителю Укравтодора, поскольку начатые изменения требуют дальнейшего продолжения.

В Укравтодоре также сообщили, что с публичной речью о результатах изменений в дорожной отрасли и о программе дальнейшего развития инфраструктуры страны Славомир Новак выступит перед общественностью 1 октября 2019 года. В службе также надеются, что при этом уже будет присутствовать новый глава Укравтодора.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции заинтересовалось доходами Славомира Новака.

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