За время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов

Саперы также разминировали более четырех тысяч гектаров земли и более 1,3 тысяч километров путей.

С начала войны на Донбассе разминировали более 4 тысяч гектаров земли

Группы разминирования за пять лет войны на Донбассе в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более четырех тысяч гектаров территории. Об этом сообщает Голос Украины во вторник, 24 сентября.

Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев, за время вооруженного конфликта были также ликвидированы более 254 тысяч боеприпасов.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования в районе проведения АТО / ООС очищено почти 4074 га территории, 1357 км путей, обнаружены и обезврежены 254 790 единиц взрывоопасных предметов", - сказал он.

Он добавил, что разминирование еще 378 га проведены силами международных неправительственных организаций: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности.

Наев отметил, что работа по разминированию территорий на Донбассе проводится непрерывно.

Напомним, что ранее возле моста в Станице Луганской обнаружили более 700 боеприпасов.

Также сообщалось, что в Украину приезжала группа канадских саперов-инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

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