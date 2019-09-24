В Украине стабильно уменьшается число убийств - Нацполиция

Также в полиции отмечают устойчивое снижение числа других преступлений.

В Нацполиции регистрируют всё меньше убийств и других преступлений Фейсбук Нацполиции

Читай также: В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег

В Украине наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества убийств и других тяжких преступлений. Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает ZIK.

По его словам, этого удалось добиться за счет кропотливой работы правоохранителей, а не путем фальсификации статистики:

Мы уменьшили совершения преступлений. Важнейший фактор, за что мы получаем заработную плату - не только раскрывать, а уменьшать количество преступлений не путем затирки цифр, а реальной профилактической работы, - отметил Князев.

Читай также: Во Львове протестующие требуют отставки главы Нацполиции области

По его данным, за 2016 году было зарегистрировано 573 575 преступлений, в то время как в 2018 году - 463 309. Из них тяжких и особо тяжких преступлений в 2016 году совершено 220 380, в 2018-м - 171 858. В 2016 году совершено 1726 убийств, в 2018-м - 1508.

Это существенно. За 8 месяцев текущего года - 983 убийства были совершены против 1068 в прошлом году за эти 8 месяцев. Вообще, тенденция на снижение убийств у нас общеевропейская и мы в европейском тренде, - резюмировал Князев.

Напомним, сегодня начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о своем решении уйти в отставку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.