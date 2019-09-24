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В Украине стабильно уменьшается число убийств - Нацполиция

Комментариев: 1
Также в полиции отмечают устойчивое снижение числа других преступлений.
В Нацполиции регистрируют всё меньше убийств и других преступлений
В Нацполиции регистрируют всё меньше убийств и других преступлений
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В Украине наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества убийств и других тяжких преступлений. Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает ZIK.

По его словам, этого удалось добиться за счет кропотливой работы правоохранителей, а не путем фальсификации статистики:

Мы уменьшили совершения преступлений. Важнейший фактор, за что мы получаем заработную плату - не только раскрывать, а уменьшать количество преступлений не путем затирки цифр, а реальной профилактической работы, - отметил Князев.

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По его данным, за 2016 году было зарегистрировано 573 575 преступлений, в то время как в 2018 году - 463 309. Из них тяжких и особо тяжких преступлений в 2016 году совершено 220 380, в 2018-м - 171 858. В 2016 году совершено 1726 убийств, в 2018-м - 1508.

Это существенно. За 8 месяцев текущего года - 983 убийства были совершены против 1068 в прошлом году за эти 8 месяцев. Вообще, тенденция на снижение убийств у нас общеевропейская и мы в европейском тренде, - резюмировал Князев.

Напомним, сегодня начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о своем решении уйти в отставку.

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Теги: Сергей Князев, Нацполиция, убийство, преступление
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Комментариев (1)
bertal    24.09.2019, 19:13
Оценка:  -1
bertal
Наверно все врут, такого количества убийств еще не было, а оказывается это уменьшение, с математикой совсем плохо. "По его данным" - пусть жене рассказывает.
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