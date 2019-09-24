У Зеленского рассказали об его выступлении в ООН

Украинский президент завтра первым выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым на общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель агентству Интерфакс-Украина.

"Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш", - сообщила пресс-секретарь президента.

Мендель отметила, что общие дебаты – это основные выступления, где поднимаются вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщества, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

"На общих дебатах страны представлены на наивысшем уровне, президентами, премьер-министрами или другими главами государств, либо же главами делегаций от стран", - указала она.

Мендель также добавила, что помимо общих дебатов в ООН происходят дополнительные выступления представителей различных государств, которые касаются профильных тем. Например, это могут быть выступления, посвященные исключительно климатическим изменениям, энергетике и другим темам.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН.

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