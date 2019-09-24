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У Зеленского рассказали об его выступлении в ООН

Комментариев: 3
Украинский президент завтра первым выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.
Зеленский на заседании сессии Генассамблеи ООН
Зеленский на заседании сессии Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым на общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель агентству Интерфакс-Украина.

"Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш", - сообщила пресс-секретарь президента.

Мендель отметила, что общие дебаты – это основные выступления, где поднимаются вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщества, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

"На общих дебатах страны представлены на наивысшем уровне, президентами, премьер-министрами или другими главами государств, либо же главами делегаций от стран", - указала она.

Мендель также добавила, что помимо общих дебатов в ООН происходят дополнительные выступления представителей различных государств, которые касаются профильных тем. Например, это могут быть выступления, посвященные исключительно климатическим изменениям, энергетике и другим темам.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН.

 

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Теги: Украина, США, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    24.09.2019, 19:20
Оценка:  -6
VSHIVANKA
НЫТЬЕ , ЯБЕДНИЧЕСТВО И ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО.....
ЧЕМ ЕЩЁ МОЖЕТ УДИВИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЭТО ЧУДО ?!
ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХРЯКА ? ))))
WTF2wtf    24.09.2019, 19:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нацист-бюджетник российский,
просто нахyй пшло
ВыВсеВрети    24.09.2019, 19:37
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА НАЧАЛА ОТСВЕЧИВАТЬ, ПЕРЕВЕРНИ ДВЕ СТРАНИЦЫ....)))))))
ТАМ ГДЕ ГРЯЗЬ ПОД ТВОИМИ КОГТЯМИ ПРОПУСКАЙ!...)))))))
И СТРАНИЦУ О БРАВЫХ ВОИНАХ В СИРИИ, ПРОПУСКАЙ!...)))))))
А ВОТ НА ТРЕТЬЕЙ НАЧИНАЙ КОПИРОВАТЬ!...))))))
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