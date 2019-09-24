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На Донбассе от обстрела погиб военный

Комментариев: 2
Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВСУ.
От обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ
От обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ
штаб ООС

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Сегодня на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщил штаб ООС.

“Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью”, - говорится в сообщении.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в штабе ООС.

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Напомним, ранее сообщалось, что за время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов.

 

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Теги: военный, гибель, обстрел, ООС, Донбасс, война
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Комментариев (2)
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Антибес    24.09.2019, 19:23
Оценка:  -5
Антибес
Обстрел этот осуществили сослуживцы покойного,пустыми бутылками из-под водки.Когда осознали что все 17 полных бутылок водки за сутки,по вине покойного,стали пустыми...
WTF2wtf    24.09.2019, 19:32
Оценка:  +3
WTF2wtf
Антиукраинский шизоид традиционно гадит из раши,
тупой бот путинских оккупантов ...
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