На Донбассе от обстрела погиб военный

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВСУ.

От обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ штаб ООС

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Сегодня на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщил штаб ООС.

“Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью”, - говорится в сообщении.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в штабе ООС.

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Напомним, ранее сообщалось, что за время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов.

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