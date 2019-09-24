Девочка сломала ногу в нескольких местах, а также получила травмы лица, синяки и ссадины. Ее госпитализировали на скорой.

В Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта. Об этом сообщает Информатор во вторник, 24 сентября.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Дементьева. По предварительной информации, основанной на словах сотрудников полиции и очевидцев, три девочки заходили в лифт на первом этаже. Когда две зашли, дверь начала закрываться и уже практически закрылась, когда они решили открыть ее и придерживать, чтобы их подруга проскочила внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, вследствие чего девочка, 2004 года рождения, упала в шахту.

Cмотрите фотогалерею: Подросток упал в шахту лифта в Днепре

На крик детей сразу же выбежали жильцы дома, которые и вызвали наряд полиции. Через несколько минут приехали и спасатели. Патрульные спрыгнули в шахту лифта, подняли пострадавшую и помогли положить на носилки. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу на Космической.

Предварительно, из травм у нее - перелом ноги в нескольких местах, глубокие раны на лице, ссадины и ушибы. Была в сознании. Сейчас на месте работают правоохранители, которые и выясняют все детали инцидента.

Напомним, что ранее в Житомире 12-летняя девочка попала под поезд, спасая собаку.

Также сообщалось, что четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet