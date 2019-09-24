Украинский флот проводит боевые учения под Одессой

Моряки проведут стрельбы, поучаться взаимодействию, отработают боевое маневрирование и проведут учебную спасательную операцию.

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Во вторник, 24 сентября, группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил ВСУ покинула причальную стенку Одессы и вышла в море для отработки учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проверят вооружение, потренируются в организации связи, в том числе в обмене данными по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе.

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Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, будут отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы минно-заградительные действия.

Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые стрельбы по морским и воздушным целям. Важным этапом станет отработка оказания помощи аварийному кораблю. В рамках обучения будет смоделирована ситуация, когда корабль (катер) терпит бедствие на воде. К примеру, возникнет пробоина в борту или возгорание в одном из внутренних помещений. Соответствующим силам и средствам нужно будет быстро прийти на помощь аварийному объекту и выполнить весь спектр задач в борьбе за живучесть.

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Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, терпящий бедствие и находящийся на поверхности воды.

Напомним, министр обороны сообщил, что первоочередной задачей для ВМС Украины является создание “москитного флота“.

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