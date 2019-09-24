В Польше втрое выросло количество проявлений вражды к украинцам - омбудсмен

Денисова заявила, что за последние годы украинцев в Польше стали чаще дискриминировать украинцев и проявлять к ним вражду.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в последнее время увеличилось количество случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Украины в Польше. Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 24 сентября.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала Денисова.

Омбудсмен навела эти данные после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром. В качестве примера она назвала жестокое избиение украинского студента группой из пяти человек в городе Жоры 20 сентября.

"Дело находится на моем личном контроле", - добавила омбудсмен.

Она также сообщила, что подписала с польской стороной письмо о намерениях по углублению двустороннего сотрудничества и обсудила вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан.

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться с предложением в Министерство иностранных дел Украины по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.

Напомним, что ранее консул сообщил, что число украинцев в Польше выросло впятеро. Гражданам Украины выдано почти 200 тысяч разрешений на жительство в Польше. Украинцы в этой стране преимущественно выполняют простую физическую работу.

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