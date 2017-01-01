Зеленский встретился с генсеком НАТО в Нью-Йорке
Читай также: Зеленского проигнорировали в Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках проходящей сейчас в Нью-Йорке Генассамблеи ООН. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы государства.
Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября, - говорится в сообщении.
Читай также: Нардеп от “Слуги народа” предложила отказаться от НАТО
Также Президент подчеркнул необходимость продолжения активного взаимодействия Украины и НАТО в вопросах реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны по стандартам Альянса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.