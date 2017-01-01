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Зеленский встретился с генсеком НАТО в Нью-Йорке

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Президент отметил важность сотрудничества Украины с НАТО в вопросах реформирования силовых ведомств по стандартам Альянса.
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Пресс-служба президента

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках проходящей сейчас в Нью-Йорке Генассамблеи ООН. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября, - говорится в сообщении.

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Также Президент подчеркнул необходимость продолжения активного взаимодействия Украины и НАТО в вопросах реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны по стандартам Альянса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Теги: НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Нью-Йорк
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