При обыске у одного из членов банды обнаружили оружие и килограммы янтаря. У других членов группировки нашли марихуану и амфетамин, а также оборудование для производства и употребления наркотиков.

В Ровенской области в ходе спецоперации задержали четырех человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области во вторник, 24 сентября.

"В районном центр Костополь арестовали 30-летнего местного жителя, который продал около пяти доз метамфетамина за одну тысячу гривен. Аналогичную закупку полицейские зарегистрировали в июле этого года. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, будучи в составе организованной преступной группы", - сообщают в полиции.

Кроме того, к распространению наркотиков оказались причастны еще двое местных жителей. У них дома изъяли четыре бумажных свертка с марихуаной, метамфетамин, вещества и оборудование для изготовления и употребления наркотиков.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно задержали банду наркоторговцев

Также задержали 28-летнюю ровенчанку, которая продала около 10 доз метамфетамина за 1800 гривен, и была хорошо знакома с предводителем "шайки" из Костополя.

А в квартире 34-летнего жителя Ровно, который сотрудничал с этой женщиной, правоохранители обнаружили дымовую шашку, гранату Ф-1 с запалом и 15,5 кг янтаря различной фракции.

По этим фактам тоже начаты и продолжаются досудебные расследования.

Напомним, что ранее СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье.

Также сообщалось, что на Черниговщине "наркофермер" выращивал коноплю и грибы.

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