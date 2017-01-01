Омбудсмены Украины и Польши подписали “антиксенофобный" договор

Денисова и Боднар решили сотрудничать, защищая права граждан Украины и Польши от ксенофобных нападок.

Омбудсмены Украины и Польши Людмила Денисова и Адам Боднар подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. Об этом сообщила в Варшаве Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ во вторник, 24 сентября.

"Мы подписали письмо о намерениях сотрудничества, в котором отмечается, что стороны договорились содействовать защите прав граждан Украины в Польше, а поляков - в Украине", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что в контексте украинских граждан речь идет о защите прав трудовых мигрантов в вопросах надлежащей оплаты труда, реагировании в случае опасных ситуаций, несчастных случаев на производстве и пр.

"Безусловно, речь идет также об избежании ксенофобских настроений", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что обсудила с представителем гражданских прав Польши также и последний случай избиения 19-летнего украинского студента.

Уполномоченный Верховной Рады Украины также сообщила, что офис польского омбудсмена призвал украинскую сторону проводить активную просветительскую работу среди украинцев в Польше, чтобы они не боялись обращаться в таких случаях к польским правоохранительных органам. По мнению польской стороны, из-за боязни и недоверия к польским правоохранительным органам большинство таких актов насилия находится в "серой зоне", и они остаются нерасследованными.

Напомним, ранее сегодня Дениса выразила обеспокоенность тем, что в Польше втрое выросло количество проявлений вражды к украинцам.

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