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На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.
ВСУ понесли потери на Донбассе
ВСУ понесли потери на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 24 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы сепаратистов фиксировались неподалеку Красногоровки, Марьинки (дважды), Павлополя, Травневого (дважды), Крымского, Новолуганского и Троицкого.

Напомним, за сутки 22 сентября сепаратисты 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов два бойца ВСУ были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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