Зеленский обсудил дело Маркива с премьером Италии

Президент Украины предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте во время 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили широкий спектр вопросов, включая дело нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента во вторник, 24 сентября.

"Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", – говорится в сообщении.

Также во время встречи Зеленский и Конте обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. В частности, премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

Напомним, 12 июля суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.

Виталий Маркив, у которого есть кроме украинского итальянское гражданство, находился под стражей с 30 июня 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet