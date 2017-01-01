"Содержание разговора с Трампом могли слить из Киева". Три сценария встречи Трампа и Зеленского

Завтрашняя встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа начнется на фоне грандиозного скандала, который разворачивается вокруг их еще июльской беседы. Об этом сообщает издание Страна.

Поэтому к ней приковано всеобщее внимание. Настроение у американского лидера отнюдь не радостное.

“Трамп зол на Украину, что накануне предвыборной кампании он оказался втянут в этот скандал. Прошлые власти помогали Хиллари, нынешние не хотят помогать ему. И он не перестает повторять, что Украина - коррумпированная, и считает, что помогать ей должна Европа, которая ближе“, - говорит американский журналист Питер Стоун.

Это частично подтвердил сам Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН, и его тон в отношении Украины был раздраженным.

“Я настаиваю, чтобы Европа внесла свой вклад в помощь Украине. Почему только США выделяют деньги?“ - заявил он журналистам.

Также он сказал, что “не воспринимает всерьез угрозы“ демократов начать против него процедуру импичмента.

“У нас состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Украины. Демократы в очередной раз начинают охоту на ведьм. Проблема сейчас у Байдена. То, что сделал Байден - это позор. То, что сделал его сын - тоже. Он взял деньги у Украины. Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет играть честно. Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, зачем вы даете деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?“, - заявил Трамп журналистам.

Трамп допустил вероятность публикации полной расшифровки июльского разговора, чтобы положить конец обвинениям СМИ, согласно которым он “примерно восемь раз“ убеждал Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом Байденом и его сыном.

По мнению Washington Post, Трамп готовился к сделке “оружие взамен за дело Байдена“, поскольку приостановил военную помощь Украине за неделю до телефонного разговора с Зе.

В таких условиях у Зеленского очевидно есть три возможные стратегии поведения. Их разбирает “Страна“.

1. Остаться в стороне от скандала

Большинство наблюдателей, в том числе и в США, полагает, что президент Украины постарается выдержать максимальный нейтралитет на фоне острого американского внутриполитического кризиса.

“В целом позиция администрации Зеленского, похоже, такова: выслушивать Белый дом с Трампом, не отвергать с ходу никаких просьб, однако и не бросаться со всех ног их выполнять. Это непростой баланс: не говорить Трампу “нет“, но и не вполне говорить “да““, - пишет New Yorker. - Очевидно, что Зеленский и его команда хотят держаться от этой истории как можно дальше: если назревает большой скандал, то пусть он будет американским, а не украинским. И если они будут стоять слишком близко в момент взрыва этого скандала, то могут пострадать от ударной волны“.

2. Поддержать Трампа

Вероятность этого оценивается меньше, чем первого варианта, но она тоже не нулевая.

Новому президенту важно заручиться поддержкой американского коллеги, что поможет не только получать прямую американскую помощь, но и улучшит позиции на переговорах с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Также это поможет избежать неприятностей со стороны американских силовых структур близким к Зеленскому бизнесменам.

Поддержка может быть оказана двумя способами. Она может быть пассивной - то есть Зеленский просто заявит, что Трамп не давил на него и опровергнет публично все обвинения в адрес хозяина Белого Дома. Но может быть и активной - Украина начнет расследование и по сыну Байдена, и по вмешательству украинской власти на стороне Хиллари Клинтон в американские выборы.

3. Сыграть на стороне демократов

Источники близкие к Офису президента, в разговоре со “Страной“, полагают, что Зеленский и большинство его команды не будут никак поддерживать Трампа и выполнять его просьбы, а наоборот - по мере сил будут помогать его противникам-демократам.

По данным источников, первоначально информацию о давлении на Зе во время его разговора с Трампом, представителям Демократической партии США передали из Киева.

“Информацию передали из окружения Зеленского. И это, судя по всему, и стало отправной точкой для скандала. Сделано ли это было с ведома президента Украины, либо он поделился с кем-то информацией из своих соратников и они уже сами, по своей инициативе передали представителям Демпартии - неизвестно. Но очевидно, что в окружении президента очень много людей, с Демпартией США. И их симпатии в борьбе Трампа и Байдена очевидны. Они убеждают Зеленского сделать однозначную ставку на демократического кандидата. В таких условиях малореально, чтоб Зе решился хоть как-то пойти навстречу пожеланиям Трампа. Наоборот - как видно из истории со “слитым“ разговором, вместо выполнения просьбы Трампа дискредитировать Байдена, команда Зеленского решила помочь демократам дискредитировать Трампа“, - полагает источник.

Как развивался телефонный скандал

В минувшие выходные на первых полосах сразу нескольких газет, которые симпатизируют демократам (New York Times, Washington Post и Wall Street Journal) вышли статьи о том, как во время телефонного разговора 25 июля президент США потребовал от Зе расследовать дело бывшего вице-президента Байдена, его вероятного соперника на предстоящих в следующем году президентских выборах.

В тот день Трамп позвонил Зе, чтобы поздравить с победой его партии “Слуга народа“ на выборах в Верховную Раду.

Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования, а часть демократы даже уже призывает к импичменту.

Речь идет об истории, как в бытность вице-президентом в администрации Обамы, когда Байден курировал вопросы Украины, его сына Хантера пристроили в украинскую газовую компанию Burisma на зарплату в 50 тысяч долларов. А затем по приказу вице-президента США сняли генпрокурора Шокина, который расследовал дело против этой фирмы (так утверждает сам генпрокурор и Джулиани).

Джулиани в интервью не раз обвинял Байдена во вмешательстве в дела Украины, но утверждал, что не требовал от Зе компромата на бывшего вице-президента, а лишь просил расследовать дело о том, как украинские власти на прошлых выборах помогали Хиллари Клинтон выиграть выборы и вредили Трампу.

В интервью телеканалу CNN 19 августа Джулиани отмел обвинения в том, что требовал от Киева начать расследование против Байдена. Но подтвердил, что просил Украину “присмотреться к Байдену“.

В офисе президента никак не комментируют информацию о якобы прессинге на Зе со стороны Трампа.

Лишь в интервью “Громадському“ министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время их телефонного разговора.

“Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было“, - сказал Пристайко.

По информации Wall Street Journal, во время июльской телефонной беседы Трамп якобы не менее восьми раз настоятельно просил оказывать содействие Джулиани. New York Times пишет, что давление было “беспощадным“.