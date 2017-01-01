В диалоге Украины и РФ наметился прогресс – Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон видит прогресс в отношениях украинской и российской сторон.



Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, приветствовал наметившийся прогресс в диалоге между Украиной и Россией.







Франция активизируется в нормандском формате

"Президент Украины начал делать первые шаги, президент России смог ответить на эти шаги. Наметился прогресс. В предстоящие недели состоится саммит в нормандском формате", - заявил он.

Напомним, ранее лидер Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили переговоры по Украине

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