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В диалоге Украины и РФ наметился прогресс – Макрон

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Французский президент Эмманюэль Макрон видит прогресс в отношениях украинской и российской сторон.
Французский лидер Эммануэль Макрон
Французский лидер Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, приветствовал наметившийся прогресс в диалоге между Украиной и Россией.
 
"Президент Украины начал делать первые шаги, президент России смог ответить на эти шаги. Наметился прогресс. В предстоящие недели состоится саммит в нормандском формате", - заявил он.

Франция активизируется в нормандском формате
 
Напомним, ранее лидер Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили переговоры по Украине.

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Теги: Украина-Россия, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: ТАСС

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