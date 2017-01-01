Зеленский встретился с исполнительным директором Uber

Украинский лидер обсудил с исполнительным директором Uber перспективы увеличения капиталовложений компании в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи и обсудил с ним перспективы увеличения капиталовложений компании в Украине.



"Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране", – сообщает пресс-служба главы государства в среду, 25 сентября.



Зеленский сообщил Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.







Uber получил рекордный убыток в $5,2 млрд

Кроме того, во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet