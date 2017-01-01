Разговор Трампа и Зеленского будет опубликован

США получили разрешение от Украины на публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским.



Украина дала разрешение Государственному департаменту США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп сообщил в Twitter в среду, 25 сентября.



"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал американский лидер.





Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского . Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

После того, как эта информация была обнародована в СМИ, в Конгрессе потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента

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