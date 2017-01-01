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Зеленский провел краткие переговоры с Лавровым – СМИ

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Президент Украины и глава МИД России обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил Интерфакс со ссылкой на дипломатическмй источник.
 
Краткий контакт состоялся в рамках приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом.
 
Отмечается, что Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал наметившийся прогресс в диалоге между Украиной и Россией.

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Теги: Украина-Россия, Лавров, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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