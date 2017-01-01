Зеленский провел краткие переговоры с Лавровым – СМИ
Президент Украины и глава МИД России обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил Интерфакс со ссылкой на дипломатическмй источник.
Краткий контакт состоялся в рамках приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом.
Отмечается, что Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
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