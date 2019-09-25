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Эстония отменила бесплатные визы для украинцев

Комментариев: 6
Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев. Решение вступит в силу 1 ноября.
90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства
90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства
ua.today

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу отметил, что сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября. Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро. Согласно еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство. Для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.

Напомним, в сентября президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

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Теги: Визы, Эстония, виза, получение визы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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farfalle    25.09.2019, 08:47
Оценка:  +2
farfalle
Вы даже эстонцев задолбали, нищеброды куевы из процветающей. Валите дома работать, "туристы" сраные
Russian-Troll    25.09.2019, 08:46
Оценка:  +1
Russian-Troll
Далеко ли до Таллина?
C!    25.09.2019, 08:19
Оценка:  -3
C!
Браво ЗЕб араны Вы же это выбирали вместе)
Коляка    25.09.2019, 08:49
Оценка:  +2
Коляка
не дели Украину педик
farfalle    25.09.2019, 08:50
Оценка:  +2
farfalle
При чем тут Зе, если 90% ваших баранов ездят туда работать???
ЗаУкраину    25.09.2019, 08:53
Оценка:  +2
ЗаУкраину
С!, вы потрохофилы за пять лет довели народ Украины до того что они разбегаются по всем у миру как тараканы. Даже маленькую Эстонию довели до истерики.
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