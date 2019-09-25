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У Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским - СМИ

Комментариев: 3
В Белом доме опасались, что встреча с Зеленским будет сфокусирована не на Украине, а на Джо Байдене.
У Трампа пытались сорвать встречу с Зеленским
У Трампа пытались сорвать встречу с Зеленским
president.gov.ua

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается что в администрации опасались, что Трамп использует такие возможности, как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Однако чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.

Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

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Теги: Белый Дом, встреча, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    25.09.2019, 08:57
Оценка:  -1
ЗаУкраину
зЕлю пиндосы посадили на шпагат. Здаст байдУ траМпу, а тот возьми да и победи, и тогда зеле кабздец. Не здаст, а траМп останется, и снова зЕлику не поздоровится..))
MykRom    25.09.2019, 08:52
Оценка:  0
MykRom
Беда с этим Байденом.
BabaYul    25.09.2019, 08:31
Оценка:  0
BabaYul
Всё правильно. Слив компромата на Байдена и есть борьба с коррупцией.
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