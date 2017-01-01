Итоги 24 сентября: Импичмент Трампу и Зеленский в ООН

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Владимир Зеленский прибыл на сессию Генассамблеи ООН; В США начали процедуру импичмента Трампа: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Князев подал в отставку с поста начальника Нацполиции

Начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку.

По его словам, с момента назначения главой Национальной полиции в феврале 2018 года в СМИ неоднократно “появлялись грязные истории“, связанные с его персоной.

Янукович готовится вернуться в Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году, хочет вернуться в Украину. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор беглому экс-главе государства

Так, Сердюк заявил, что защита осуществляет мероприятия для обеспечения возможности пребывания Януковича в Украине.

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду, 25 сентября, о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - сказала Пелоси.

Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

Глава Укравтодора подал в отставку

Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

При этом он пообещал, что в дальнейшем готов помогать Премьер-министру Украины и новому руководителю Укравтодора, поскольку начатые изменения требуют дальнейшего продолжения.

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