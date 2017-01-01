Обострение на Донбассе: 23 обстрела, есть жертвы

Сепаратисты усилили обстрелы в зоне ООС. В результате ранены двое украинских военных, еще один погиб.

На Донбассе сепаратисты усилили обстрелы, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 23 раза нарушил режим прекращения огня. Обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также применял гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Гнутового, Новоселовки Второй, вблизи Павлополя, Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика.

Четыре обстрелы зафиксировали вблизи Травневого, еще два вблизи Луганского, а также неподалеку от Крымского, Зайцевого, Новолуганского и Троицкого.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - отметили в ООС.

От начала текущих суток сепаратисты 4 раза обстреляли украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Майского и дважды неподалеку Новолуганского.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - добавили в ООС.

Напомним, за сутки 22 сентября сепаратисты 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов два бойца ВСУ были ранены.

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