Синоптики прогнозируют осенние дожди

В нескольких областях ожидаются осадки.

Большинству областей страны сегодня обещают облачный день с прояснениями. Между тем, западным областям стоит ждать осенних ливней. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: В Тихом океане горит российский плавзавод "Петр Житников"

На западе страны сегодня ожидаются кратковременные дожди на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах +16…+20 градусов по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. Между тем, будет достаточно прохладно. На термометре +13…+15 градусов по Цельсию.

Южным областям обещают теплый осенний день. На улице +18…+21 градусов по Цельсию.

Читай также: "Мама, я могу улететь!": Верка Сердючка взорвала Сеть роликом о погоде в Киеве

В северных областях страны сегодня без осадков. Температура воздуха продержится от +14…+17 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине солнечно на протяжении дня. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +18 градусов.

В Киеве без осадков. Воздух прогреется в пределах +14…+16 градусов по Цельсию.

Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.