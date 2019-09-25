В Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы

Черный дым от пожара видно за много километров. Также с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В неподконтрольном украинским властям Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома, - сообщают очевидцы в социальных сетях.