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В Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы

Комментариев: 5
Черный дым от пожара видно за много километров. Также с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
Донецк окутал черный дым
Донецк окутал черный дым
twitter.com/hochu_dodomu

В неподконтрольном украинским властям Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома, - сообщают очевидцы в социальных сетях.

 
 
 

Напомним, на складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы. Информации о пострадавших нет.

 

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Теги: Донецк, видео, фото, боеприпасы, взрыв, склад, сепаратисты
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Комментариев (5)
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igl-1970    25.09.2019, 10:43
Оценка:  0
igl-1970
гори гори ясно
Колишній-східняк    25.09.2019, 10:40
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это то, что из шахт нарыли?
Letohradek    25.09.2019, 10:14
Оценка:  -1
Letohradek
Дима Ярош - красавчик ))
LifeStriker    25.09.2019, 10:13
Оценка:  0
LifeStriker
Яка сумна новина ))))
PINKIPAU    25.09.2019, 10:11
Оценка:  0
PINKIPAU
Путин-капут.
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