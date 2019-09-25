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Сутки в ООС: 23 обстрела, 1 погибший, 1 раненый

Комментариев: 2
Наемники использовали тяжелое вооружение.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Минобороны Украины

24 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
  • неподалеку Гнутово и Новоселовка Вторая - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Павлополь, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;
  • неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения, - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов. Саперы также разминировали более четырех тысяч гектаров земли и более 1,3 тысяч километров путей.

 

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Теги: ООС, штаб ООС, война, Донбасс
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Комментариев (2)
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Антибес    25.09.2019, 10:22
Оценка:  +1
Антибес
Наёмниками на Донбассе как раз являются наши"герои",которых население Донбасса справедливо называет оккупантами и карателями за их бесчисленные злодеяния против мирного населения.
Ponadyser    25.09.2019, 10:05
Оценка:  +2
Ponadyser
Богдан говорит, что мир с Украиной- лучшее, что можно придумать.
- А чего же вы формулу Штайнмайера в Минске не подписали?
Откуда я знаю,- ответил нам Богдан.
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