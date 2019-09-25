Сутки в ООС: 23 обстрела, 1 погибший, 1 раненый
24 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.
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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
- неподалеку Гнутово и Новоселовка Вторая - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Павлополь, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;
- неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения, - сообщили в штабе ООС.
Напомним, за время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов. Саперы также разминировали более четырех тысяч гектаров земли и более 1,3 тысяч километров путей.
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- А чего же вы формулу Штайнмайера в Минске не подписали?
Откуда я знаю,- ответил нам Богдан.