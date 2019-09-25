Сутки в ООС: 23 обстрела, 1 погибший, 1 раненый

Наемники использовали тяжелое вооружение.

24 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово и Новоселовка Вторая - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

трижды вблизи Павлополь, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;

неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения, - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за время войны на Донбассе обезврежено 254 тысячи взрывоопасных объектов. Саперы также разминировали более четырех тысяч гектаров земли и более 1,3 тысяч километров путей.

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