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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: Полное видео

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Президент отметил колоссальные экономические и социальные потери, которые понесла Украина вследствие конфликта на Донбассе.
Зеленский выступил на Генассамблее ООН
Зеленский выступил на Генассамблее ООН
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Видео выступления опубликовано на Youtube канале ООН.

Зеленский принял участие в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках Генассамблеи.

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В своей речи глава Украины коснулся тенденций, влияющих на достижение целей в области устойчивого развития. Владимир Зеленский отметил верность Украины своим целям в этом направлении. По его словам, в Украине были созданы условия для их достижения и реализации механизма их развития. Президент отметил, что экономика Украины стала более адаптированной для бизнес-инноваций.

Вместе с тем, президент упомянул о колоссальных экономических и социальных потерях, которые понесла Украина вследствие конфликта на Донбассе.

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“Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, где аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека. На этом пути (развития страны) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины“, – сказал Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

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Теги: Генасамблея ООН, Зеленский
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    25.09.2019, 10:47
Оценка:  0
VSHIVANKA
НИЧЕГО НОВОГО......
НЫТЬЕ , ЯБЕДНИЧЕСТВО И ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО.....
СУГС ???
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