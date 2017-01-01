ГПУ сняла арест с "вертолетной площадки Януковича" - Игорь Луценко

Пока медленно двигалось следствие, приближенные к Януковичу прошлые владельцы продали здание окружению Порошенко.

Прокуратура позволила снять арест конгрессно-выставочного центра “Парковый“, который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Игорь Луценко.

По его информации, прокуратура позволила снять арест с “вертолетной площадки Януковича“ 5 сентября 2019 года.

Читай также: Товарищ Богдана построил ЖК на участке ГПУ в Киеве - СМИ

Экс-нардеп напомнил, что в 2012 году началось строительство вертодрома, который, по сути, был коммерческим объектом - офисно-выставочным центром. В 2014 году Янукович, для которого предназначалась вертолетная площадка на крыше этого центра, сбежал, началось расследование преступления - незаконного строительства.

Только в феврале 2019 эти активы (здание и т.п.) арестовали и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

“С пропуском всех возможных сроков фирма, на которой сейчас висит ипотека, в которой находится здание выставочного центра, подала в суд на это решение. И тройка судов не только милостиво продолжила сроки апелляции, но и удовлетворила требования фирмочки“, - написал он.

Луценко подчеркнул, что ключевую роль сыграла здесь позиция прокуратуры: “В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна“. Пока медленно двигалось следствие, приближенные к Януковичу предыдущие владельцы продали здание окружению Порошенко.

Читай также: Гектар Труханова острова захватили люди Медведчука - Bihus.info

Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром “Парковый“ в Киеве. “Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова“ - так Ефимов и написал в Facebook.

Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.

P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено“, - написал Луценко.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее планировал был использовать тогдашний президент Виктор Янукович.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Как сообщалось 19 сентября, суд отменил домашний арест Ефремова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram