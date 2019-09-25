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“Такого еще не было”: Зеленский в США разгневал российских пропагандистов

Комментариев: 3
Президент проигнорировал вопросы российских журналистов.
Зеленский разгневал российских журналистов
Зеленский разгневал российских журналистов
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки проигнорировал вопросы российских пропагандистов из канала Россия 1.

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Журналист канала спросил Зеленского о том, было ли давление со стороны Дональда Трампа на украинского президента. Между тем, Владимир Зеленский просто развернулся и ушел.

Понятное дело, что Владимир Зеленский слышал нас, но отвечать не стал, - сказал пропагандист.

Вполне ожиданно, этот инцидент бурно прокомментировали на российском канале. Россияне возмутились тем, что возле Зеленского было много охраны и никакой коммуникации  с журналистами.

Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так, как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа не охраняют, даже больше скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но, впрочем, отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, причем не американские, а именно украинские, - заявил российский журналист.

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Российские пропагандисты считают, что Зеленский "боится отвечать о связях с Трампом и о Байдене”.

Напомним, у Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским. В Белом доме опасались, что встреча с Зеленским будет сфокусирована не на Украине, а на Джо Байдене.

 

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Теги: Зеленский, пропагандисты, Россия 1, США
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Комментариев (4)
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Коляка    25.09.2019, 10:53
Оценка:  0
Коляка
Победа пилять))) ахха
Russian-Troll    25.09.2019, 10:44
Оценка:  +2
Russian-Troll
Это не Зелю охраняют, а от Зели охраняют.
VSHIVANKA    25.09.2019, 10:38
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВОТ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕЦ !!!
РАЗВЕРНУЛСЯ И НЕ ОТВЕТИЛ !!!
ДА ЭТО ПРОСТО ПОДВИГ !!!
СУГС !!!
Колишній-східняк    25.09.2019, 10:38
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Чего вы удивляетесь? У нас тоже такого еще не было.
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