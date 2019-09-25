Если придется выбрать Раду или Олимпиаду, то я выберу второе, - нардеп Беленюк

Борец рассказал, что ему дороже.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Жан Беленюк заявил, что сейчас ему очень сложно сочетать свои спортивные тренировки и работу в парламенте. Между тем, его главной целью являются Олимпийские Игры.

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Об этом нардеп заявил в интервью XSport.

Беленюк рассказал, что если перед ним поставят выбор между работой в Верховной Раде и участии в Олимпийских играх, то он выберет второе.

Если говорить о совместительстве заседаний в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Бывали заседания утром и вечером, а у меня впереди чемпионат мира. Приходилось тренироваться между заседаниями. И заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем смогу совмещать. Также скажу, что моя основная цель - Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно отдам предпочтение Играм. Все мои коллеги знают это, - заявил Беленюк.

Напомним, Жан Беленюк уснул на заседании Рады. Вероятно, работа нардепа для спортсмена Беленюка дается нелегко.

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