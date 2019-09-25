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Если придется выбрать Раду или Олимпиаду, то я выберу второе, - нардеп Беленюк

Комментариев: 7
Борец рассказал, что ему дороже.
Беленюк сделал выбор между спортом и политикой
Беленюк сделал выбор между спортом и политикой
facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Жан Беленюк заявил, что сейчас ему очень сложно сочетать свои спортивные тренировки и работу в парламенте. Между тем, его главной целью являются Олимпийские Игры. 

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Об этом нардеп заявил в интервью XSport. 

Беленюк рассказал, что если перед ним поставят выбор между работой в Верховной Раде и участии в Олимпийских играх, то он выберет второе.

Если говорить о совместительстве заседаний в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Бывали заседания утром и вечером, а у меня впереди чемпионат мира. Приходилось тренироваться между заседаниями. И заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем смогу совмещать. Также скажу, что моя основная цель - Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно отдам предпочтение Играм. Все мои коллеги знают это, - заявил Беленюк.

Напомним, Жан Беленюк уснул на заседании Рады. Вероятно, работа нардепа для спортсмена Беленюка дается нелегко.

 

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Теги: Беленюк, спорт, Олимпиада, Рада
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Комментариев (7)
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CaXp    25.09.2019, 12:16
Оценка:  +2
CaXp
Беленюк показал что на народ Украины, в частности на своего избирателя (которых он представляет по сути)
Нас-Рать.
Woodbrother    25.09.2019, 12:15
Оценка:  -2
Woodbrother
В США есть АйФОн, а у нас есть АйМолодец
ВосставшийИзБана    25.09.2019, 11:16
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Кто голосовал за эту обезьяну?
genasgv67    25.09.2019, 12:06
Оценка:  -2
genasgv67
написала белая абизана или серая
ВосставшийИзБана    25.09.2019, 12:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Тебе в глаза напИсала зеленая обезьяна.
Woodbrother    25.09.2019, 12:17
Оценка:  -3
Woodbrother
Расизм- нот гуд. Он тоже человек, только другого плана. Не все могут в Раде работать. Некоторым там реально тоскливо, а некоторые уходят сами.
ВосставшийИзБана    25.09.2019, 12:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Две вещи ненавижу: расизм и негров.
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