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“Увидим”: Зеленский отказался рассказать детали разговора с Трампом

Комментариев: 1
Украинский гарант не пожелал рассказывать подробности.
Зеленский отказался рассказать детали разговора с Трампом
Зеленский отказался рассказать детали разговора с Трампом
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассказывать детали телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN

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Владимир Зеленский ответил журналистам, что этот телефонный разговор был “конфиденциальным и приватным”. Именно поэтому разглашение деталей в этом случает неуместно.

Также Зеленский ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмму его разговора с Трампом опубликовали.

Увидим, - кратко ответил украинский президент.

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Напомним, разговор Трампа и Зеленского будет опубликован. Украина дала разрешение Государственному департаменту США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

 

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Теги: Трамп, Зеленский, разговор, США
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Комментариев (1)
ParisMA    25.09.2019, 12:04
Оценка:  -1
ParisMA
Я б тоже не позволила! Щас наши телеканалы-любители пофиздеть выведут на экран Трампа и Зеленского (так шо содержимое ноздрей можно разглядеть) и 15ти секундную стричку и будут крутить 2е суток, а шо тот сказав, а куды той падывывся а як вы вважаетэ...и т.д. НаХ нада ?
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