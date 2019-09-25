“Увидим”: Зеленский отказался рассказать детали разговора с Трампом

Украинский гарант не пожелал рассказывать подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассказывать детали телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

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Владимир Зеленский ответил журналистам, что этот телефонный разговор был “конфиденциальным и приватным”. Именно поэтому разглашение деталей в этом случает неуместно.

Также Зеленский ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмму его разговора с Трампом опубликовали.

Увидим, - кратко ответил украинский президент.

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Напомним, разговор Трампа и Зеленского будет опубликован. Украина дала разрешение Государственному департаменту США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

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