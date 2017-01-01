“Его ждет вся страна”: У Авакова рассказали, что ждет Януковича в Украине

Глава МВД заявил, что беглого президента ждет колония.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что ждет беглого экс-президента Виктора Януковича в Украине, если он вернется. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, передает Обозреватель.

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По его словам, Януковича ждет 13 лет заключения в колонии особого режима. Также Мартыненко добавил, что Януковича задержат при прохождении паспортного контроля сразу же после пересечения государственной границы.

Если он (Янукович, - ред.) будет где-то через огороды тихонько вечером в женском платье пробираться - я думаю, он тоже попадет в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна на него очень ждет, - заверил советник Авакова.

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Также Мартыненко напомнил, что суд приговорил Януковича к 13 годам колонии за государственную измену, а решение суда надо выполнять.

Это особо тяжкое преступление. Соответственно, о каких-то поселениях говорить не приходится. Напомню, что Виктор Янукович уже имел на своем историческом пути проблемы с законом. Поэтому это можно рассматривать как рецидив и говорить о каком смягчении приговора или условий содержания, видимо, не очень уместно, - добавил советник Авакова.

Напомним, Янукович готовится вернуться в Украину. В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.

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