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Под Харьковом мужчина сам себя убил топором

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Во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.
Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором
Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором
ukrainski-sokiri.prom.ua

Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором. Об этом сообщили в КУОЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает Depo.Харьков.

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По данным ведомства, 24 сентября в 16:03 на службу "103" поступил вызов в поселок Садовое Близнюковского района.

На место медики прибыли через четыре минуты, но мужчина 1987 года рождения уже умер. Врачи выяснили, что во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.

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Напомним, в Беларуси двухлетняя девочка случайно убила мать. Двухлетняя дочь случайно нажала на кнопку поднятия стеклоподъемника, когда мать потянулась к ней, чтобы достать из машины.

 

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Теги: несчастные случаи, Харьковская область, топор, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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