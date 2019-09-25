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ВСУ будут сбивать частные дроны над любыми военными объектами

Комментариев: 1
В Генштабе предупреждают, что будут жестко реагировать на любые попытки несанкционированной съемки оборонных объектов.
Генштаб запретил полеты дронов над военными объектами
Генштаб запретил полеты дронов над военными объектами
wikipedia.org

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины пригрозили сбивать частные дроны, замеченные над любыми военными объектами. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается, во вторник, 24 сентября, по всей территории Украины стартовали стратегические командно-штабные учения “Казацкая воля-2019“. В связи с этим, военные будут особенно жестко реагировать на любые несанкционированные попытки фото- и видеосъемки военных объектов и процесса военных учений, в том числе с использованием гражданских БПЛА.

Информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут обезврежены. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотниками, будут задержаны и привлечены к ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, главной целью учений “Казацкая воля-2019“ является проверка способности органов военного управления в новых штатных структурах осуществлять управление войсками в ходе подготовки и ведения операций в случае широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины.

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Теги: БПЛА, дрон, ВСУ, Генштаб, учения
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Комментариев (1)
WTF2wtf    25.09.2019, 12:19
Оценка:  0
WTF2wtf
А до этого не сбивали???
Ну это вроде как само собой разумеющееся ...
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