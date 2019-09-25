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“На меня может давить только один человек в мире”: Зеленский достойно ответил россиянам

Комментариев: 9
Президент достойно ответил на вопросы журналистов из российских СМИ.
Зеленский ответил на вопросы российских журналистов
Зеленский ответил на вопросы российских журналистов
president.gov.ua

Группа российских журналистов преследовала президента Украины Владимира Зеленского на протяжении его вчерашнего пребывания в Генассамблее ООН. 

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Пока одни пропагандисты рассказывали о толпах охраны вокруг украинского лидера, вторые - пообщались в Зеленским.

Президент Украины ответил на вопросы представителей российских медиа очень достойно. Журналисты задали ему вопрос касательно того, оказывал ли Трамп на него давление во время телефонного разговора.

На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек в мире - это мой сын, которому 6 лет, - заявил Зеленский.

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Не обошлось без провокационных вопросов касательно расширения “нормандского формата”. Россияне спросили, будет ли Зеленский просить поддержки у Трампа.

"Просить" - это точно не об Украине. Украина - новая страна, сильная и ни у кого ничего не просит. Сами можем кому-либо помочь, - добавил президент.

Напомним, Зеленский в США разгневал российских пропагандистов. Президент проигнорировал вопросы российских журналистов.

 

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Теги: Зеленский, США, ООН, журналисты, РФ
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Комментариев (9)
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Хулиганка*    25.09.2019, 13:46
Оценка:  +1
Хулиганка*
Придурковатый майдауны так и не поняли о чем речь. Зеленский так ответил на вопрос по поводу Трампа. Его спросили "Давил ли на него Трамп?" Он и ответил, как раз так как и нужно россиянам, а не вашим любимым клинтоноидам. У вас очередная пэрэмога зрадная. идиоты.
zadneprohodchik    25.09.2019, 13:35
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Это вам не рошен попрошайка
xapi3mat    25.09.2019, 13:19
Оценка:  +2
xapi3mat
у украины бльшое ебудуще - иначе пуйлишко так не бесился бы! рост экономики ураины, пока путин не начал совать свое рыло был круче китайского - 9%! мы об этом уже забыли - пора вспомнить!
VSHIVANKA    25.09.2019, 12:55
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ГЛЯДИ КАКОЙ " НЕЗАВИСИМЫЙ " .....)))
ДА ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ ПЕРНУТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЕВ НЕ ПОСМЕЕТЕ....)))
Via_dolorosa    25.09.2019, 13:06
Оценка:  +3
Via_dolorosa
А ты от куда знаешь; ты ведь Украину не посещаешь и как и чем тут живут люди знать не можешь.
Blackdzhack    25.09.2019, 13:22
Оценка:  +2
Blackdzhack
А тебе видимо дали разрешение - фас. Инфузория туфелька.
МаюРацию    25.09.2019, 12:55
Оценка:  -4
МаюРацию
Автор, ну вывез ты свою сраку из села, так будь любезен, избавься от комплексов рогуля!
Зорян_и_Шкиряк    25.09.2019, 12:52
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Относительно того, что "Украина ни у кого и ничего не просит", есть серьёзные сомнения.
Андрей_и_Богдан    25.09.2019, 12:48
Оценка:  -5
Андрей_и_Богдан
Сходил послушал ответ и вернулся?
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