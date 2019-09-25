“На меня может давить только один человек в мире”: Зеленский достойно ответил россиянам

Президент достойно ответил на вопросы журналистов из российских СМИ.

Группа российских журналистов преследовала президента Украины Владимира Зеленского на протяжении его вчерашнего пребывания в Генассамблее ООН.

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Пока одни пропагандисты рассказывали о толпах охраны вокруг украинского лидера, вторые - пообщались в Зеленским.

Президент Украины ответил на вопросы представителей российских медиа очень достойно. Журналисты задали ему вопрос касательно того, оказывал ли Трамп на него давление во время телефонного разговора.

На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек в мире - это мой сын, которому 6 лет, - заявил Зеленский.

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Не обошлось без провокационных вопросов касательно расширения “нормандского формата”. Россияне спросили, будет ли Зеленский просить поддержки у Трампа.

"Просить" - это точно не об Украине. Украина - новая страна, сильная и ни у кого ничего не просит. Сами можем кому-либо помочь, - добавил президент.

Напомним, Зеленский в США разгневал российских пропагандистов. Президент проигнорировал вопросы российских журналистов.

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