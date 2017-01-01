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В МВД нашли кандидата на пост главы Нацполиции - депутат

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По информации одного из нардепов, министерство прочит на вакантную должность действующего замначальника ведомства.
Заместитель начальника Национальной полиции Игорь Клименко
Заместитель начальника Национальной полиции Игорь Клименко
npu.gov.ua

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Национальную полицию Украины может возглавить ее нынешний замглавы Игорь Клименко. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук депутат Верховной Рады из фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, кандидатуру Клименко продвигает Министерство внутренних дел Украины, которое возглавляет Арсен Аваков.

Напомним, вчера глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Это заявление было сделано на фоне скандала с задержанием его бывшей супруги в Польше.

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Теги: Сергей Князев, Клименко, Алексей Гончаренко, Нацполиция, МВД
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