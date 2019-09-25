Сенцов отправился в Берлин общаться с теми, кто за него боролся

У режиссера - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, “а также теми, кто боролся за освобождение Сенцова.

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Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов прилетел в Берлин. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Breaking news: щойно зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна! Символічно, що свій перший після звільнення візит наш Герой здійснює саме до Німеччини. Попереду - насичена програма зустрічей з депутатами Бундестагу, 🇩🇪ЗМІ, а також тими, хто боровся за визволення Олега з 🇷🇺гулагу pic.twitter.com/YJ9bUKQ9Pz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 25, 2019

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“Встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина. Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германию“, - отметил дипломат.

По его словам, впереди - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, “а также теми, кто боролся за освобождение Олега из ГУЛАГа“.

Напомним, ранее Олег Сенцов заявил, что у Украины не было шансов предотвратить захват Крыма.

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