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Сенцов отправился в Берлин общаться с теми, кто за него боролся

Комментариев: 2
У режиссера - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, “а также теми, кто боролся за освобождение Сенцова.
Сенцов отправился в Берлин
Сенцов отправился в Берлин
Facebook Олега Сенцова

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Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов прилетел в Берлин. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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“Встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина. Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германию“, - отметил дипломат.

По его словам, впереди - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, “а также теми, кто боролся за освобождение Олега из ГУЛАГа“.

Напомним, ранее Олег Сенцов заявил, что у Украины не было шансов предотвратить захват Крыма.

 

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Теги: Сенцов, Германия, Берлин, визит
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Комментариев (2)
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YSL    25.09.2019, 13:15
Оценка:  +2
YSL
Похоже что свой дымоход проверяет.
VSHIVANKA    25.09.2019, 12:53
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ ЭТОТ ПОЛУДУРОК ПОСТОЯННО НЮХАЕТ ПАЛЬЦЫ ?
КУДА ОН ИХ ТОЛКАЕТ ?
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